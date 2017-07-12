أكثر من 12 مليون فرد في حساب المواطن حتى الآن

المواطن - الرياض

تجاوز عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن، أمس الثلاثاء، 12 مليون فرد حتى الآن.

وأكد برنامج حساب المواطن، أن المسجلين عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج طلباتهم مكتملة، بدعم من الربط الإلكتروني بينه وبين 17 جهة رسمية.

وشدد حساب المواطن على أنه أتاح خاصية إرفاق بعض المستندات الثبوتية، على بوابته الإلكترونية، موضحًا أنها قد تكون ضرورية أثناء عملية تسجيل المستفيدين.

ويأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون أي أنباء عن حساب المواطن، وينتظرون يومًا بعد يوم بدء الصرف إلى المستحقين للدعم.

وجاء حساب المواطن متزامنًا مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها المملكة خلال إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، ليكون حساب المواطن خط دفاع ضد أي معاناة قد تقع على كاهل محدودي الدخل جراء الإصلاحات الاقتصادية المزمعة.