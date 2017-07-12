أمام الملك.. السفيران المعينان لدى النمسا وباكستان يؤديان القسم

المواطن - واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى جمهورية النمسا، وجمهورية باكستان الإسلامية.

فقد أدى القسم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية النمسا الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف بن سعيد المالكي قائلين ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف السفيران بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ .

حضر أداء القسم معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.