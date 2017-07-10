أمانة الشمالية تطلب مغسلاً ومغسلة للموتى للعمل بعرعر

أمانة الشمالية تطلب مغسلاً ومغسلة للموتى للعمل بعرعر

2017/07/10
الساعة 2:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - شريف النشمي - عرعر

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية حاجتها لشغل وظيفة مغسل ومغسلة موتى للعمل في عرعر.

واشترطت الأمانة أن تتوفر في المتقدم/ المتقدمة الشروط التالية:
1- المعرفة في مجال العمل من خلال العمل التطوعي.
2- أن يكون من سكان مدينة عرعر.
3- يقرأ ويكتب ويكون العمر من 35-45 عامًا.
4- لدية القدرة البدنية والنفسية.

ودعت الأمانة من تتوفر لديه هذه الشروط أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بالأمانة مصطحباً معه التالي :
1- صورة من الهوية الوطنية
2- إثبات سكن (صك المنزل- فاتورة كهرباء- مشهد من العمدة).
3- تزكية من أمام المسجد مصدقة من وزارة الشؤون الإسلامية للرجال.

وبيت أنه يتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 11/11/1438 هـ.



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