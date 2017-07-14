إجازة سنوية تتحوّل إلى رسالة إنسانية .. مواطنان ينقذان 30 قلبًا

المواطن ـ الرياض:

عالج طبيبان سعوديان، 30 قلبًا مريضًا في موريتانيا، عبر جراحات عاجلة لإنهاء معاناة أصحابها.

واختار الطبيبان السعوديان ناجي الخليف وعلي المسعود، التواصل مع أطباء موريتانيين، أثناء إجازتهما السنوية في رحلة تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، لتتحول إلى رحلة إنسانية، لعلاج حالات صعبة، غالبها من النساء الحوامل، في ظل نقص المواد والمستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور الخليف أنّه “بعد تقييم الحالات قررنا تخصيص إجازتنا السنوية لإجراء هذه العمليات تطوعًا بلا مقابل”، مشيرًا إلى أنّه “تم إرسال المستلزمات الطبية بالبريد إلى نواكشوط، ومن ثم سافرنا برفقة مندوب هيئة الإغاثة العالمية الدكتور أحمد باخشوين، لتسهيل إجراءات السفر والتواصل مع فرع الهيئة في موريتانيا، فيما تكلفت الهيئة بمصاريف السفر والمعدات الخاصة المستخدمة في العمليات”.