اجتماع في المكتب البيضاوي يُغلق برنامج أميركي سري لتسليح المعارضة السورية

المواطن - وكالات

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر إغلاق البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية لتسليح المعارضة السورية.

واستندت الصحيفة، على أقوال مسؤولية في الحكومة الأمريكية، حيث رأت أن “الإغلاق النهائي لهذا البرنامج السري يعكس اهتمام ترامب بإيجاد سبل للعمل المشترك مع روسيا، التي تعتبر هذا البرنامج المناهض للأسد ضربًا لمصالحها”.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا للصحيفة، إلى أن ترامب اتخذ قرار التخلي عن برنامج “CIA” قبل شهر واحد تقريبًا وذلك في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بوميو، والمستشار الأمني، هربرت رايموند ماكماستر، وذلك قبل لقائه الأول مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي عقد على هامش قمة مجموعة دول العشرين الكبرى في مدينة هامبورغ الألمانية.