اعتراف رئيس تحرير صحيفة “عربي 21” الصفراء بتمويل قطر يثبت الاتّهامات وينفي المبررات

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

اعترف رئيس تحرير صحيفة “عربي 21” الإلكترونية فراس أبو هلال، بتمويل قطر لصفحاته الصفراء، التي لطالما سعت إلى المملكة العربية السعودية، ما وضعه تحت مِسنِّ المواطنين، الذين وثّقوا انتهاكات الصحيفة الممولة من الدوحة، بغية ترويج الأكاذيب، وشق صفوف المجتمعات.

وقال أبو هلال، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “يعيبون على عربي 21، أنه يقبل التبرعات من دولة قطر، وهذا فخر لنا ولا ننكره، وسنكتب كل الحقائق”، متناسيًا أنَّ مجرد اعترافه هذا يثبت نقض قطر لاتفاق الرياض، الذي وقّع عليه تميم، وأقرَّ بجميع بنوده.

ومن بنود اتفاقية الرياض، عدم دعم أي جهة تسيء لدول الخليج، والذي وقّع عليه أمير قطر بخط يده، إلا أنَّه على الرغم من ذلك، موّل “عربي 21″، التي نشرت على صفحاتها تقريرًا كاذبًا عن استهداف ولي العهد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي للوهابية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الكاريكاتير المسيء للسعودية والعرب المسلمين، بعدما ارتعدت أوصال الدويلة المارقة، من نتائج قمم الرياض، التي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المملكة، والتي جاءت لتعلن بزوغ شمس مكافحة الإرهاب، من السعودية، مملكة الاعتدال والتسامح.

وبحثًا عن أي وسيلة للإساءة للمملكة العربية السعودية، وصلت الصحيفة الصفراء، إلى كنيسة عبدة الشيطان، لتنقل عنها الرأي في إطلاق مركز محاربة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، لتروّج للفوضى في المنطقة، وتهدد استقرارها، مستضيفة كل من يحاول إحداث الشغب، ويحرّض عليه، وفق أهداف قطرية.