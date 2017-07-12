اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2017 بمصر.. وهذه أسماء الأوائل

المواطن - القاهرة

فرحة غامرة عاشتها أُسَر طلاب أوائل الثانوية العامة في مصر، يوم أمس، بعد إعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2017 ، المرحلة الأصعب في التعليم بسبب حالة الشد العصبي والاهتمام الإعلامي، فضلاً عن تحديد النتيجة لمصير آلاف الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد اعتمد مساء أمس نتيجة الثانوية العامة 2017 ، على أن يتم نشرها رسمياً، عصر اليوم الأربعاء، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقام وزير التعليم بالاتصال بالأوائل من مختلف الشعب لتهنئتهم وإبلاغهم بالنتيجة، حيث بلغ عددهم ٥٦ طالباً وطالبة ولم يحصل أي منهم على الدرجات النهائية، حيث حصل الأول على مجموع ٤٠٩.٥ من ٤١٠، وبلغت نسبة النجاح حوالي 72.4%، ومن المقرر أن تُنشَر نتيجة الثانوية العامة 2017 بالمدارس الخميس.

وحصل على المركز الأول علمي علوم 6 طلاب وطالبات بمجموع 5ر409، وهم: الطالبة أسماء رجب حامد عرفة (مدرسة مصنع السكر الثانوية المشتركة بإدارة دشنا محافظة قنا)، والطالبة آلاء محمد محمود عثمان الديب (مدرسة سراي القبة الثانوية بنات بإدارة الزيتون محافظة القاهرة)، والطالب باسم محمد عبد المجلي إدريس (مدرسة نيدة الثانوية المشتركة بإدارة أخميم محافظة سوهاج)، والطالب محمد حازم حلمي محمد عيسى (مدرسة أبو بكر الصديق المشتركة الثانوية بدمياط)، والطالب محمد مبروك محمد عوض (مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين إدارة أبو حمص محافظة البحيرة، والطالبة يارا عفيفي عبد الرحمن عبد الفتاح (مدرسة كفر محسن الثانوية بمحافظة الشرقية).

كما حصل على المركز السابع مكرر علمي علوم 10 طلاب بمجموع 409 درجات، هم: أحمد محمد عبد العزيز أحمد (مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بروض الفرج القاهرة)، والطالبة إسراء رضا السعيد فرج (مدرسة عبد السلام أبو النجا الثانوية المشتركة بتاج العز بتمي الأمديد بالدقهلية)، وإسراء رزق معوض محمد محمد (مدرسة منشأة عبد الرحمن الثانوية المشتركة بدكرنس بالدقهلية)، والطالبة إسراء عوض هلال إسماعيل (مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بالسنبلاوين بالدقهلية)، والطالبة منار محمد نجيب عبد الهادي متولي (مدرسة العنانية الثانوية المشتركة بالسنبلاوين بالدقهلية)، والطالبة مي علاء الدين السباعي (مدرسة الشيماء الثانوية بنات إدارة النزهة التعليمة مصر الجديدة القاهرة)، والطالبة ميار عصام محمود حسين (مدرسة أبيوها الثانوية أبو قرقاص المنيا)، والطالبة ندى مجدي عبد الحمدي عباس إبراهيم (مدرسة بلقاس الثانوية بنات بالشرقية)، والطالبة نورهان سنوسي محمد يوسف (مدرسة بني مزار الثانية للبنات بالمنيا)، والطالب يوسف عادل فهيم سليمان (مدرسة أحمد القرشي الثانوية بنين إدارة ديروط بأسيوط).

وفي علمي الرياضة، حصل على المركز الأول الطالب محمد لمعي محمود حلمي موسى (مدرسة الهدى والنور الثانوية بالمنصورة) بمجموع 409 درجات.

كما حصل 8 طلاب وطالبات على المركز الثاني بمجموع 5ر408 درجة، هم: الطالب إسلام صبري عبد الرحيم محمود (مدرسة النيل الخاصة بالعمرانية بالجيزة، والطالب سعد أبو رواش سعد محمد (مدرسة الطبري بروكسي بالقاهرة)، والطالب عماد جمال محمد أبو النصر رضوان (مدرسة كفر الزيات الثانوية بنين بالغربية)، والطالب محمد أحمد محمد عبد العزيز محمود (مدرسة صلاح الدين الثانوية بنين مشتول السوق بالشرقية)، والطالب محمد رضا محمد محمد جاد (مدرسة مغاغة الثانوية بنين بالمنيا)، والطالب محمد فتحي محمود محمد (مدرسة العصايدة الثانوية المشتركة بديرب نجم الشرقية)، والطالب محمود رضا السيد السيد (مدرسة أمين الخولي الثانوية بنين أشمون بالمنوفية)، والطالبة مرام علي إبراهيم علي عطية (مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات الإسكندرية).

وحصل على المركز العاشر 5 طلاب، هم: الطالبة سلمى علاء الدين أبو اليزيد قطب (مدرسة النزهة بالقاهرة)، والطالب عبد الرحمن سعد فرج حسين عبد الدايم (مدرسة عبد المنعم رياض بكفر الشيخ)، والطالب علي علي محمد علي الضبع (مدرسة فوه الثانوية المشتركة بكفر الشيخ)، ومحمد أسامة أبو الوفا أحمد (مدرسة المتفوقين الثانوية بنين عين شمس بالقاهرة)، والطالب محمود خالد عزام عبد الحميد غنيم (مدرسة الشهيد محمد عبد الكريم الثانوية بنين بالبدرشين الجيزة).

وفي القسم الأدبي، حصلت على المركز الأول الطالبة ساندرا إبراهيم ميخائيل إبراهيم (مدرسة العطار الثانوية بنات شبرا بالقاهرة) بمجموع 408 درجات، وحصلت على المركز الثاني 3 طالبات بمجموع 407 درجات، هن: رقية ممدوح رشاد محمد (مدرسة الغردقة الثانوية الرسمية بنات بالبحر الأحمر)، والطالبة سلمى علي محمد عكاشة (مدرسة الخطيب الجديدة الثانوية بالقاهرة)، والطالبة مارينا جورج وديع يونان (مدرسة القديس يوسف بمصر الجديدة بالقاهرة)، وفي المركز الخامس بمجموع 5ر406 درجة جاء الطالب محمد محمود أمين حسين (مدرسة شيبة الثانوية بالشرقية)، والطالبة مروة خالد عبد العزيز شمس الدين (مدرسة الشيماء الثانوية بنات بالقليوبية).

وفي المركز السابع بمجموع 406 جاءت الطالبتان عالية أحمد مصطفى سعد محمد علي (مدرسة دار التربية بالدقي بالجيزة)، وياسمينا عصام عبد الفتاح علي ياقوت (مدرسة ميردي ديبو الثانوية بالإسكندرية)، وفي المركز التاسع بمجموع 5ر405 درجة جاءت 6 طالبات، هن: إسراء خالد عبده محمد (مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات حلوان بالقاهرة)، والطالبة إيمان عبد الله عبد الخالق حبوسة (مدرسة عرب الرمل الثانوية المشتركة قويسنا بالمنوفية)، والطالبة آية محمد عطية مجاهد (مدرسة دكرنس الثانوية الرسمية للغات بالدقهلية)، والطالبة دنيا خالد سيد محمد (مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات الساحل القاهرة)، والطالبة سلمى طارق إبراهيم محمد إبراهيم سيد (مدرسة القدس الثانوية بالمنتزه بالإسكندرية، والطالبة سلمى هشام عبد الرحمن محمد حبيب (مدرسة نوتردام دي سيون الثانوية بنات لغات بالإسكندرية).

وحصل الطالب محمد علي محمد علي طعيمة (مدرسة المكفوفين بالزقازيق الشرقية) على المركز الأول مكفوفين بمجموع 5ر398 درجة، فيما حصلت الطالبة آية طه مسعود عبد الجواد خميس (مدرسة الثانوية بنات خدمات بالسادس من أكتوبر بالجيزة) على تكريم خاص بمجموع 407 درجات.