الآلاف يدخلون على رابط بوابة الإسكان لمعرفة أسماء المستفيدين.. ولا مشاكل حتى الآن

المواطن - الرياض

بعد أن أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الدفعة السادسة من برنامج سكني بأكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي، ضمن الدفعة السادسة من حملة سكني التي أطلقت قبل نحو 6 أشهر من الآن، سجلت بوابة الإسكان نسبة كبيرة من الزيارات خلال الساعات القليلة الماضية في مشهد يؤكد مدى حرص الآلاف للحصول على منتج سكني.

ولم ترد شكاوى تُذكر من جانب المواطنين في شأن بوابة الإسكان، وهي المخصصة للاطلاع على الأسماء المستفيدة من دعم الإسكان.

وتستهدف خطة المملكة 2030 تمكين المواطن من الحصول على الموقع السكني المناسب له بحسب حالة دخله، وذلك عن طريق الدخول على بوابة الإسكان لمعرفة الأسماء المستفيدة من الدفعة السادسة من مستحقي الدعم السكني.

والاستعلام على بوابة سكني يكون عن طريق رقم الهوية الوطنية، والدخول هنا.

وتضمنت الدفعة السادسة والموجود تفاصيلها على بوابة الإسكان 12235 وحدة سكنية و7723 أرضًا سكنية و7700 تمويل سكني ضمن برنامج التمويل المدعوم.