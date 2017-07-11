الإرهابي مهدي الصايغ ..امتهن التجمهر وإلقاء المولوتوف على رجال الأمن ومحكمة القطيف

المواطن - واس

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا في أربعة من الجناة بالمنطقة الشرقية، ومنهم مهدي الصايغ، المتهم بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجاله وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم وإلقائه قنابل المولوتوف عدة مرات على رجال الأمن وعلى محكمة القطيف.

وشارك الصايغ في التجمع أمامها ورفع باب المحكمة للمتجمهرين، وإعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، ومشاركته في مسيرات الشغب وحيازته قنابل مولوتوف واستعمالها، وحيازته سلاحي رشاش ومسدس وذخائر حية، وبدلة عسكرية، والتوسط في بيع الأسلحة وشرائها دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

وأيضًا شارك في التدرب على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة إرهابيين وحيازة المخدرات وتعاطيها وبيعها والتوسط في ذلك وتخزين مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزته.