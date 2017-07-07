الباص السياحي يكشف معالم بريدة الحضارية في رحلات يومية

المواطن ـ بريدة:

انطلقت عصر الخميس، رحلات الباص السياحي التابع لمجموعة الحكير في مدينة بريدة، بتنسيق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم وعبر مؤسسة رحلتي لتنظيم الرحلات السياحية، والمرخصة من هيئة السياحة، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبإشراف مجلس التنمية السياحية بالقصيم.

وسيجوب الباص المكشوف، والذي يوجد في عدد من المدن السياحية حول العالم، عدداً من المعالم الحضارية والسياحية والتاريخية في بريدة، خلال رحلتين مسائية وصباحية.

وقد انطلقت الرحله الأولى للباص الساعة السادسة عصرًا من العثيم مول ببريدة مرورًا بعدد من المعالم، مع نقاط توقف للصعود والنزول في حديقة الملك خالد، وسوق الجردة، والسيف جاليري، وانتهت في العمري سنتر.

وتتكرر الرحله مرات عدة، فيما تتضمن الرحلة الصباحية للباص جولة في أرياف بريدة الغربية، وزيارة لمزرعة السليم التراثية (أحد مشاريع السياحة الزراعية ببريدة) وعدد من المتنزهات، ويوفر الباص خدمة الإرشاد السياحي، وإطلاع الركاب على بعض المعلومات التاريخية لمدينة بريدة.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم، أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، إبراهيم المشيقح، أنَّ “مشروع تشغيل الباص السياحي يتضمن في مرحلته الأولى مسار مدينة بريدة، وهناك تنسيق مع الشركة المشغلة لإضافة مسارات في محافظات أخرى بالقصيم، لخدمة أهالي وزوار القصيم، لا سيّما في مواسم الإجازات”.

وبيّن المشيقح أنَّ “هذه الفعالية تأتي ضمن الأنشطة التي تتكامل مع بقية الفعاليات التي يحرص مجلس التنمية السياحية في القصيم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على توفيرها ودعمها خدمة لأهالي وزوار القصيم وللمساهمة في التنشيط السياحي ولتتميز القصيم بالفعاليات المتنوعة في جميع المواسم والإجازات”.