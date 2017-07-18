البرنامج الثقافي لسوق عكاظ 11 يختتم نشاطاته

المواطن - واس

اختتم البرنامج الثقافي لسوق عكاظ 11 نشاطاته أمس، بعد أن شهد العديد من المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية والثقافية، بمشاركة نخبة من رجالات الفكر والأدب من داخل المملكة وخارجها وتنوعت مواقع عقدها بين جامعة الطائف والخيمة الثقافية بالسوق، ونظمت على مدى خمسة أيام حيث تم عقد أمسية شعرية للشعراء، وندوة ثقافية عن الفارس والشاعر المخضرم دريد بن الصمة.

كما تناول البرنامج الثقافية اللغة العربية في إسبانيا وتنظيم ورشة عمل الطفل والفنون التشكيلية والمواقع التاريخية في محافظة الطائف عبر العصور وندوة مستقبل الثقافة والفنون في رؤية 2030 وأمسية شعرية أحياها شاعر شباب عكاظ طارق صميلي مع مجموعة من الشعراء الشباب وورشة الحرف والصناعات اليدوية الدولية، وندوة المؤسسات وحقوق الطفل الثقافية وندوة عن حمزة شحاتة، وورشة عمل جرب حرفتي في جادة سوق عكاظ ضمن فعاليات مسابقة الفنون الشعبية.

وأقيمت أيضًا ضمن البرنامج الثقافي لسوق عكاظ محاضرة حول السياحة الثقافية وأدب الرحلات عربيًّا ودوليًّا، ومحاضرة عن تجارب المبدعين الشعرية وورشة عمل الخط العربي ومسابقة الفنون الشعبية، ومحاضرة الأدب الشعبي “وثيقة تاريخية”، ومحاضرة البرامج الإعلامية الثقافية في خدمة الثقافة العربية، وورش عمل العروض والقافية الشعرية، ومسابقة ريادة الأعمال ومسابقة عكاظ للإبداع المسرحي، إلى جانب تقديم عدد من العروض المسرحية ومنها “الحقيبة” و”ثقوب” و”جنون بشر” و”تشابك” و”غمام” و”نعش” و”أزيز الزوايا”.