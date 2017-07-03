التساؤلات تحاصر حساب المواطن والصمت الرسمي يزيد الغموض !

المواطن - سعد البحيري

لا يزال الصمت هو عنوان حساب المواطن خاصة بعد انتهاء شهر يونيو ودخول النصف الثاني من العام 2017، حيث كان من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بمرحلتي الأهلية والاستحقاق.

وكان المتحدث السابق باسم حساب المواطن ماجد العصيمي أكد في بداية العام أن الرفع للمقام السامي سيتم في مطلع مايو تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات لكن انقضى مايو ويونيو بلا أية مؤشرات حتى الآن.

وعبر الكثير من المواطنين عن دهشتهم من الصمت الرسمي حيال هذا الأمر، حتى حساب البرنامج على موقع تويتر الذي كان لا يتوقف عن التغريد وتقديم المعلومات والرد على الاستفسارات، أصبح شبه خاو من المعلومات والبيانات الحديثة حتى إن المواطنين انفضوا عنه ولم يعد يتلقى استفسارات أو أسئلة لأن السؤال الأهم وهو موعد الصرف ظل بلا إجابة مقنعة.

شائعة الإلغاء والنفي

بعد استقالة المتحدث ماجد العصيمي سرت شائعة عبر مواقع التواصل تؤكد إلغاء حساب المواطن، وهو الأمر الذي نفته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الفور .

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – في حينه – أن : “‏⁧‫حساب المواطن‬⁩ قائم كما هو مرسوم له، ولا توجد أية علاقة بين انتهاء فترة عمل أي مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج حساب المواطن”.

حساب المواطن وأسعار الطاقة

وكان نائب وزير الاقتصاد، محمد التويجري قد توقع في مايو الماضي، أن يتم البدء في تطبيق برنامج حساب المواطن في وقت قريب قبل تعديل أسعار الطاقة المقرر في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل وفقًا للأولويات.

12 مليونًا سجلوا بياناتهم

وكان حساب المواطن، قد كشف في وقت سابق أنّ مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة.

وتعتبر المرحلة التالية – إقرار السياسات وآليات البرنامج- إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلًا عن برنامج الدعم.

وفي هذه المرحلة، سيتم وضع سياسات وآليات توزيع الدعم، بناء على المعطيات التي قدّمها المواطنون المسجّلون في البرنامج، لتكون أكثر دقة، وتوافق متطلبات المواطنين.

دعم المواطن

تكمن أهداف البرنامج الأساسية في تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات التي تم إقرارها في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

ويستهدف البرنامج تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلًا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية، وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

الفئات المستحقة

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت 5 فئات، ممن سيشملها البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائيًّا دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهم: “الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية”.

كما صرحت وزارة العمل أن المعيار الأساسي لتطبيق البرنامج، هو دخل الأسرة حيث ستكون الأسر الأقل دخلًا الأعلى في الحصول على الدعم.