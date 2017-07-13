الجزيرة والعالم الإيرانية.. خفافيش الظلام على أشكالها تقع!

المواطن - الرياض

تقارب لم يحدث سابقًا بين أي دولة عربية وإيران تنفذه قطر، غير مبالية بأجندة إيران الإرهابية ودعمها للجماعات المتطرفة والانقلابية في المنطقة، وهذا التقارب ليس فقط على مستوى القيادة سواء بين حسن روحاني رئيس إيران وتميم بن حمد أمير قطر، بل تخطى ذلك إلى الإعلام لدى البلدين، قناة العالم والقناة الجزيرة.

وبعد اختراق حساب قناة العالم الإيرانية، خرجت الجزيرة لتهاجم الفاعلين، على الرغم من أكاذيب القناة الإيرانية المستمرة، وكأن الجزيرة تدافع عن سندها الإعلامي في المنطقة، حيث وصفت الجزيرة عملية اختراق حساب “العالم” بأنه “سلوك شائن”، وعدته “جريمة أخلاقية وقانونية”.

ولم تتحدث الجزيرة عن فبركة وأكاذيب العالم، وافترائها على دول الخليج، لاسيّما المملكة، وهو ما يكشف مدى التقارب القطري الإيراني.

كما رحبت إيران بموقف “الجزيرة”، ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء تصريحًا للجزيرة، فقالت “على وقع اختراق حساب العالم على موقع تويتر أعلنت قناة الجزيرة القطرية موقفها الرافض للسلوك الشائن بقرصنة أي حساب لأي مؤسسة إعلامية، واصفة إياه بأنه جريمة قانونية وأخلاقية تمس الحريات الإعلامية”.