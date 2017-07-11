الجيش اليمني يتقدم في حام ومعارك ضارية بالجوف

المواطن - واس

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق تقدم نوعي في سلسلة جبال حام بمديرية المتون شمالي محافظة الجوف بعد معارك ضارية مع ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية.

وأوضحت مصادر ميدانية لموقع ” 26 سبتمبر نت ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم أن قوات الجيش اليمني حققت تقدماً ميدانياً في جبهة حام بمديرية المتون بمساندة من مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي.

ولفتت النظر إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على عدد من المناطق في السلسلة الجبلية بحام بعد معارك ضارية لا تزال على أشدها حتى الآن، في وقت يواصل فيه الجيش الوطني تقدمه والسيطرة على مناطق واسعة في جبال حام.

وبيّنت أن قوات الجيش اليمني شنت مع بداية الساعات الأولى لليوم هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا الانقلابية في مزارع الورش ومنطقة الحيال شمالي المتون.

وأكد المصدر أن صفوف الميليشيا الانقلابية شهدت انهيارات كبيرة، ولاذت عناصرها بالفرار مخلفة وراءها عدداً من الجثث لقتلاها في المواقع التي انسحبت منها، مبيناً أنها خسرت عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها.