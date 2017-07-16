الحرائق تقضي على مساحات شاسعة من الغابات والمحاصيل بالجزائر

المواطن - الرياض

قضت الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الجزائر خلال الساعات الـ48 الماضية على أكثر من ألف هكتار من الغابات، كما أتلفت محاصيل زراعية وأشجارا مثمرة، حسب حصيلة قدمتها الحماية المدنية السبت.

وذكرت مديرية الحماية المدنية في بيان أنه “خلال الساعات الـ48 الماضية تم إخماد 97 حريقا في الغابات تسببت بإتلاف 1082,5 هكتارا”.

وأضاف البيان أن الحرائق تسببت أيضا في إتلاف “49 هكتارا من محاصيل القمح و1633 شجرة مثمرة”.

وفي حصيلة سابقة ذكرت مديرية الغابات أن الحرائق تسببت في إتلاف أكثر من 1500 هكتار خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 يوليو، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية.

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أن الحرائق تسببت في وفاة شخصين على الأقل في ولاية تيزي وزو منذ بداية اندلاع الحرائق التي اندلعت في مناطق شمال البلاد.