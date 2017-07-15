الدحيم لـ”كحيلان”: بوجودك لا خوف على حق النصر

المواطن ـ محمد سلام

أشاد وكيل اللاعبين ذيب الدحيم بعمل إدارة نادي النصر، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، في ملف استمرار المدافع البرازيلي برونو أوفيني بصفوف الفريق النصراوي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدحيم في رسالة إلى رئيس النصر، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عقد بصياغة قانونية تعيد برونو للنصر.. بوجودك يابو تركي لا خوف على حق النصر”.

وكان برونو أوفيني قد أنهى حالة القلق لدى المدرج النصراوي حيال استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، وأعاد عبارة “لاعب محترف في نادي النصر” في خانة التعريف الخاصة به عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

ووضع برونو أوفيني صورة جماهير النصر في “الهيدر” الخاص به، ونشر تغريدة عبارة عن قلبين لونهما أزرق وأصفر، ليؤكد بقاءه مع العالمي في الفترة المقبلة.

وكانت مصادر قريبة الصلة من البيت النصراوي قد ذكرت منذ 3 أيام حدوث انفراجة في أزمة المدافع البرازيلي برونو أوفيني، بشأن استمراره في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن اللاعب ألغى عقده مع وكيل أعماله، وتواصل مع الإدارة النصراوية بخصوص مستقبله مع الفريق.

وكانت إدارة النصر قد تعاقدت مع برونو أوفيني لمدة عام قابل للتجديد قادمًا من نابولي الإيطالي في أغسطس 2016، وقدم اللاعب مستويات مميزة في الموسم الماضي؛ مما جعل إدارة العالمي تستغل البند الموجود في عقده لاستمراره لعام آخر، وهو ما رفضه برونو الذي طلب التجديد لمدة عامين.