الدرويش يُثير تساؤلات الجماهير عن ناصر الشمراني!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الإعلامي الرياضي في قناة العربية، عبدالله الدرويش، أن المهاجم الدولي ناصر الشمراني سيكون موجودًا في النمسا خلال الساعات المقبلة للانضمام لمعسكر أحد الفرق السعودية الموجودة هناك للتحضير لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وطرح الدرويش سؤالاً إلى متابعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال: “ناصر الشمراني بيكون الجمعة في النمسا .. والنمسا فيها 4 أندية الهلال والفيحاء والأهلي والشباب.. وين تتوقعون يروح أي معسكر؟!”.

وكانت مصادر مُطلعة قد أكدت أن ناصر الشمراني سينتقل من الهلال إلى صفوف الشباب، وذلك مقابل مبلغ 8 ملايين ريال، حيث وافقت الإدارة الهلالية على استلام المبلغ على دفعات.

وكان ناصر الشمراني قد انضم إلى الهلال قادمًا من الشباب، ولعب 75 مباراة وسجل 45 هدفًا وصنع 10 أهداف، وتمت إعارته للعين الإماراتي في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، حيث لعب 15 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 4 أهداف.