الزميل محمود نبيل يحتفل بزواجه

الزميل محمود نبيل يحتفل بزواجه

2017/07/16
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفل الزميل محمود نبيل، محرر الترجمة الصحافية في صحيفة “المواطن“، مساء أمس السبت، بزواجه، في حفل بهيج حضره جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.

المواطن” تهنئ محمود نبيل بزواجه، وتتمنى له حياة سعيدة.



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