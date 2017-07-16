2017-07-16 دياب الرئيسيةالمجتمع الزميل محمود نبيل يحتفل بزواجه الزميل محمود نبيل يحتفل بزواجه 2017/07/16 الساعة 11:20 مساءً - فيالمجتمع, حصاد اليوم 835 0 طباعة المواطن - الرياض احتفل الزميل محمود نبيل، محرر الترجمة الصحافية في صحيفة “المواطن“، مساء أمس السبت، بزواجه، في حفل بهيج حضره جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء. “المواطن” تهنئ محمود نبيل بزواجه، وتتمنى له حياة سعيدة. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو .. مشهد تقشعر له الأبدان لرفع الأذان على ركام مساجد الموصل بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار شاهد.. رجل ينقل ثلاجة على متن قطار شاهد.. أرادت التقاط سيلفي فتسببت في دمار وخسائر فادحة شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست! الرياضة العالمية وفاة 8 مشجعين في أعمال عنف خلال مباراة بالسنغال العالم بانتظار “الكلاسيكو” في كأس السوبر رسميا.. تشيلسي يضم باكايوكو من موناكو إنجلترا بطلة لأوروبا للشباب سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال فيسبوك