الشورى يرجئ التصويت على توسيع حافز إلى الشهر القادم

المواطن - الرياض

أرجأ مجلس الشورى في جلسته التي عقدت اليوم، التصويت على توسيع برنامج حافز إلى الشهر القادم.

وقال عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح في تصريحات لقناة الإخبارية إن المجلس لديه مبررات حول توسيع هذا البرنامج.

يذكر أن مجلس الشورى قد طالب اليوم هيئة الرياضة بتشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، مشددًا على ضرورة وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة.

ورفض مجلس الشورى مجددًا توصية لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي.