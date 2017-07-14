الصين تسابق الزمن وترفع أسعار النفط 1.3%

المواطن ـ الرياض:

تواصل أسعار النفط، تسجيل ارتفاعات متتالية، إذ قفزت 1.3%، بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية، يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 68 سنتًا، أو 1.42%، ليبلغ عند التسوية 48.42 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف 59 سنتًا أو 1.3% ليبلغ عند التسوية 46.08 دولار للبرميل.

واستوردت الصين 8.55 مليون برميل يوميًا من النفط، في الأشهر الستة الأولى من العام، بارتفاع 13.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، مما يجعل الصين أكبر مستورد للنفط الخام متقدمة على الولايات المتحدة.