الطفلة الجوري تعاني وَحْمة كبيرة ووالدها يناشد علاجها بالخارج!

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

ناشد المواطن أحمد إبراهيم السبر وزيرَ الصحة بالنظر في موضوع إيقاف علاج ابنته الجوري والبالغة من العمر 9 أعوام، والتي تعاني من وحمة عملاقة في أنحاء متفرقة من جسمها النحيل.

وقال السبر لـ”المواطن” تلقينا إشعاراً وبكل أسف بالاعتذار عن متابعة علاج الجوري والتي بدت عليها علامات التعب النفسي من أسباب ذلك التوقف المفاجئ وتحويلها للعلاج إلى مدينة الملك فهد الطبية، مع إفهامنا أن الملحقية لن تتحمل تكاليف العلاج بعد تاريخ 26 / 7 / 2017م مع صرف أدوية للجوري لمدة شهرين.

وأشار السبر إلى أن مدينة الملك فهد أوضحت، في خطاب سابق تحتفظ به “المواطن“، بمتابعة علاجها بالتوصية لدى المركز المتخصص، والذي بدأت تتحسن حالة الجوري لديه بعد عميلة لزراعة الجلد في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد السبر أن علاج الجوري لا يتوفر في المملكة، مختتماً أن عودة الجوري قد يتسبب في انتكاسة لنفسيتها التي قد يسببها بعض أفراد المجتمع بالضحك من جسمها الذي ليس لها حول ولا قوة به، داعياً وزير الصحة النظر في إعادة الأمل إلى نفس الجوري والاستمرار في علاجها.