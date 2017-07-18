الطقس الثلاثاء حار على غالبية مناطق المملكة

المواطن ـ الرياض:

رجّحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الثلاثاء، أن يكون الطقس حارًا على معظم مناطق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال شرقي وشرق ووسط المملكة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وتوقّعت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، سماء غائمة جزئياً وطقس معتدل على مرتفعات جنوب غربي وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أنَّ “حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمال غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج”.

وأضاف “تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوب شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج”.