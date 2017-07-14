العثمان يحصل على ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين من جامعة لندن

المواطن ـ الرياض:

حصل الدكتور منصور بن عبدالله العثمان – المدير التنفيذي للتشغيل بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة، على درجة الماجستير لإدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين من جامعة لندن لإدارة الأعمال.

يذكر أنَّ الدكتور العثمان، حاصل على البكالوريوس من جامعة الملك سعود تخصص علاج طبيعي، حصل على الماجستير والدكتوراه في التخصص ذاته من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن حصوله على العديد من الدورات المتخصصة والإدارية، ومنها دورات في هارفارد بأميركا في الادارة والقيادة.

ولدى العثمان، خبرة عملية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، لأكثر من ٢٢ عامًا، تنقل فيها بالعديد من المناصب القيادية، وصولاً إلى منصبه الحالي مديراً لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينه المنورة.

“المواطن” تهنئ العثمان متمنية له التوفيق والسداد.