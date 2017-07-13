المواطن - واس

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن أولويات الصندوق للمرحلة المقبلة هي تذليل جميع المعوقات والتحديات من أجل تمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني بكل يسر وسهولة، ولجعل تجربته مميزة عبر تقديم أفضل الخدمات من خلال مراكز خدمة المستفيدين وجميع فروع الصندوق.

وأشاد العمودي بالجهود التي بذلتها جميع إدارات ومنسوبي صندوق التنمية العقارية، على مدى أكثر من أربعة عقود (40 عاماً)، شهدت خلالها تحقيق “تنمية عمرانية شاملة”، في جميع مدن ومحافظات المملكة ، وأسهم الصندوق فيها على حصول أكثر من مليون أسرة سعودية على المسكن الملائم، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من نجاحات الصندوق السابقة واستمرارها لتنمية الوطن.

وحث العمودي جميع موظفي الصندوق أن يجعلوا خدمة المواطن ومساعدته همهم الأول، موجهًا أن تتم مراجعة الآليات والإجراءات لتسهيلها على المواطنين وجعل تجربتهم مع الصندوق مميزة.

وجاءت تصريحات العمودي في أول اجتماع له مع مديري عموم الإدارات بعد تعيينه مشرفاً عاماً على الصندوق، من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، حيث ثمن الثقة الكبيرة التي منحها له المجلس لتولي إدارة الصندوق، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيجعل من خدمة المواطن هدفه الأول.