العواد: أكبر 12 متطرفاً لديهم صلات مع قطر.. والدوحة تستهدف زعزعة استقرار المملكة

المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة والإعلام عواد العواد أن مشكلة قطر تكمن في الأنا، وأن الدوحة تموّل المتطرفين في العديد من البلدان.

وقال العواد لصحيفة برلين مورغن بوست الألمانية إن المملكة تنتهج سياسة الحزم ضد التطرف الإسلامي، مؤكداً أن أكبر 12 متطرفاً في المنطقة لديهم صلات مع قطر.

وتطرق وزير الثقافة إلى أزمة كاس العالم، مؤكداً أن كل الحقائق تؤكد أن قطر اشترت كأس العالم 2022.

وتابع العواد أن مشاكل قطر تتلخص في 3 نقاط رئيسية هي: (تمويل المتطرفين من سوريا إلى السعودية، تدعم انتشار الإسلام السياسي، لديها مشكلة كبيرة مع الأنا).

وردّ العواد على سؤال الصحيفة عن سلوك قطر في زعزعة استقرار المملكة فقال: “إن قطر تمول منظمة الحركة الإسلامية التي يرأسها المطلوب سعد الفقيه الذي دعا إلى ثورة في السعودية”.

ووجّه العواد سؤالاً إلى الصحيفة: “هل ستسمح ألمانيا بحدوث ثورة لو دعت لها منظمة لكسمبورغ؟”.