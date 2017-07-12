القيادة تهنئ خالتما باتولغا بمناسبة فوزه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمنغوليا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمنغوليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمنغوليا.

كما عبّر ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب منغوليا الصديق.