الكهرباء ردًا على “المواطن”: سوء الأحوال الجوية وراء انقطاع التيار في بعض قرى العارضة

المواطن- نايف عقيلي- العارضة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن انقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين في بعض قرى جنوب العارضة بمنطقة جازان سببه سوء الأحوال الجوية والأتربة والرياح المثيرة للغبار.

وأوضحت أن عطلًا فنيًا تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية، حيث تم على الفور استنفار كافة الفرق الفنية المتخصصة إلى الموقع، وإصلاح العطل، وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في أسرع وقت.

وأضافت الشركة ردًا على استفسار صحيفة “المواطن” أن الفرق الفنية تتمركز في مواقعها على مدار الساعة في ظل الرياح المثيرة للأتربة بالمنطقة تحسباً لأي أعطال طارئة، وأنها ملتزمة بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لجميع المشتركين بمختلف مناطق المملكة.

وجددت الشركة التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وبأعلى معايير الأمن والسلامة لمشتركيها، مشيرة إلى حرصها على مواصلة جهودها في مواجهة أي أعطال تنتج عن سوء الأحوال الجوية والرياح والعواصف.