“الكهرباء” ردًّا على “المواطن”: الحرارة الشديدة سبب احتراق محول التوزيع بحلي

المواطن - نايف عقيلي - وليد الفهمي - جازان

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الحرارة الشديدة وراء اشتعال النيران في أحد محولات التوزيع بقرية كياد، في حلي بمنطقة جازان؛ ما تسبب بانقطاع الخدمة عن 25 مشتركًا بالقرية.

جاء ذلك خلال رد الشركة على ما نشرته صحيفة “المواطن” بعنوان “شاهد.. الطقس يتسبب بحريق ويحرم مركز حلي من التيار الكهربائي”، مؤكدة أن الحرارة الشديدة أدت إلى اشتعال النيران في أحد محولات التوزيع على عمود كهربائي بقرية كياد، وهو ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن 25 مشتركًا فقط بالقرية، حيث تم على الفور استنفار فرق الطوارئ والصيانة إلى الموقع، وتم البدء في حينها بالعمل على إصلاح العطل واستبدال المحول وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين.

وأعربت الشركة السعودية للكهرباء عن أسفها لمثل هذه الأعطال الخارجة عن إرادتها، مشيدة في الوقت نفسه بجهود وتدريب فرق الصيانة والطوارئ واحترافيتها في سرعة التعامل مع مثل تلك الأعطال الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالرغم من صعوبة الطقس وشدة الحرارة التي تصاحب مثل تلك الأعطال.

وجددت الشركة حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة، وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى حرصها على مواصلة كافة الجهود التي من شأنها مواجهة أيّ أعطال طارئة ناتجة عن شدة الحرارة وسوء الأحوال الجوية.