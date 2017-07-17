“الكهرباء”: عطل طارئ وراء انقطاع الخدمة عن بعض مشتركي حي السد

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن عطلًا طارئًا وراء انقطاع الخدمة عن بعض مشتركي حي السد في خميس مشيط.

وشددت الشركة على حرصها لتقديم خدمة كهربائية موثوقة، وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرةً إلى حرصها على مواصلة كافة الجهود التي من شأنها دعم موثوقية الخدمة ومواجهة أيّ أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وجاء ذلك خلال رد الشركة على استفسار “المواطن” حول تأثر بعض المشتركين بانقطاع جزئي للخدمة الكهربائية في حي السد بخميس مشيط، مؤكدةً أن عطلًا فنيًّا طارئًا أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين، حيث تم على الفور استنفار فرق الطوارئ والصيانة إلى الموقع، وتم البدء بالعمل على إصلاح العطل، وإعادة الخدمة بشكل تدريجي إلى غالبية المشتركين.

وأعربت الشركة السعودية للكهرباء عن أسفها لمثل هذه الأعطال الخارجة عن إرادتها، خاصة وأن أحد الأعطال تطلب وقتًا أطول في إصلاحه في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، مشيدةً في الوقت نفسه بجهود وتدريب فرق الصيانة والطوارئ واحترافيتها في سرعة التعامل مع مثل هذه الأعطال الطارئة.