المشرف الجديد على حساب المواطن .. علي هادي راجحي

المواطن - الرياض

في ظل تواصل التساؤلات يومياً عن حساب المواطن للاستعلام عن مصيره وموعد الصرف ، أكد الحساب أنه سيتم الصرف قبل اتخاذ أي خطوة لتغيير أسعار منتجات الطاقة، تزامناً مع تعيين مشرف جديد لحساب المواطن هو علي هادي راجحي، خلفاً للمشرف السابق المهندس ماجد العصيمي.

استقالة العصيمي

وكان منسوبو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد تفاجؤوا، أوائل الشهر الماضي، بإعلان المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة والمشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، تقديم استقالته بعد أن أمضى عامين بها، إذ ودع زملاءه برسالة قال فيها إنه تشرّف بالعمل معهم خلال العامين الماضيين.

وعلق متحدث العمل خالد أبا الخيل على استقالة العصيمي بقوله: “حساب المواطن قائم كما هو مرسوم له، ولا توجد أية علاقة بين انتهاء فترة عمل أي مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج حساب المواطن”.

مشرف جديد

بعد ذلك بأيام كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم تعيين المهندس علي هادي راجحي مشرفاً عاماً على برنامج حساب المواطن.

وغرد أبا الخيل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بقوله: “حساب الزميل م. علي هادي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن”، مرفقاً مع التغريدة حساب المهندس راجحي على تويتر (AliRajhi@).

وجاء ذلك القرار ليطمئن المواطنين حول مستقبل الحساب، وبشرى سارة لهم وتأكيداً لاستمرار البرنامج في مسيرته وصولاً لمرحلة صرف المساعدات المالية.

استكمال المسيرة

وجاء تعيين راجحي ليكمل مسيرة حساب المواطن، وهو برنامج وضعته حكومة المملكة بغرض تخفيف العبء عن المواطنين نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة ضمن برنامج المملكة 2020 ورؤية المملكة 2030.

ويستهدف حساب المواطن توصيل الدعم لمستحقيه مما يترتب عليه رفع كفاءة الدعم الحكومي، ورفع الخطر عن الأسر ذات الدخل المنخفض نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، وتحسين استهلاك الأفراد لموارد الطاقة وترشيد الاستهلاك.

أما عن الفئات المستحقة لبرنامج حساب مواطن فهم الأسر السعودية المستقلة، وكذلك الفرد السعودي المستقل، أسرة الأم السعودية المتزوجة بغير سعودي، ومن يحملون بطاقات التنقل.