المعارضة منى السليطي للقطريين: استفيقوا.. تميم ضحى بكم

المواطن - الرياض

أوضحت المعارضة القطرية منى السليطي، أن سيف البوعينين، مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية، له باع طويل في الفساد والإفساد واستحداث الأجندات.

وأكدت، في تصريحات إعلامية لها، أن النظام الداخلي القطري عقب وصول الدفعة الخامسة من القوات التركية لغته الإعلامية لغة إعلان حرب على المملكة، مضيفةً أن قطر في حالة إعلان حرب حقيقية على الرياض.

ولفتت إلى أن هناك إعلانًا لحالة الطوارئ بنسبة 100% بقطر اعتبارًا من اليوم.

وطالبت الشعب القطري بأن يفيقوا، ويقف مع نفسه وقفة جادة، مضيفة مخاطبة الشعب القطري: “تميم ضحّى بكم، وسيضحي في المستقبل”.