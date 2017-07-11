المعجل: مهرجان التسوق سيواصل نجاحاته والرياض تعيش حراكًا مبشرًا

قال محمد المعجل، نائب رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض نائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق والترفيه، بأن المهرجان في أسبوعه الأول كان ناجحًا من كافة الأوجه، مشيرًا إلى أن حماس الجهات المشاركة والحضور الكبير كانا وراء هذا النجاح، منوهًا إلى الاستفادة من دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الذي دائمًا ما يشدد على ضرورة التطوير، وتحقيق أكبر قدر ممكن من تطلعات الناس من مثل هذه المهرجانات التي يرتبط نجاحاتها بقدر اهتمام وتفاعل الناس مع مختلف مناشطها.
وأشار إلى أن الغرفة اتخذت كافة الخطوات الفنية والإدارية والتنظيمية لدعم هذا النجاح، وأنها تسخر جميع إمكاناتها من أجل مواصلة نجاحه وبيان دوره المأمول في الترويج السياحي والتنشيط الاقتصادي.
وذكر المعجل أن إدارة المهرجان تهدف إلى أن تكون هذه المناسبة لا تقل عن غيرها عربيًّا بل وعالميًّا، و”نحن لا ينقصنا شيء في هذا الجانب، فلدينا خبرات إدارية متميزة تزداد قدراتها التنظيمية يومًا بعد يوم، ونمتلك المواهب الكبيرة لإدارة مثل هذه الأحداث بالشكل الذي يؤكد أن المملكة تحتضن كفاءات في جميع المجالات”.
وبيّن أن هذه المناسبة تشكل فرصة مناسبة للجميع من مواطنين ومقيمين للتواجد والمشاركة فيها وإفادتنا بمرئياتهم حول فعالياته؛ للوقوف على رغباتهم وتحقيق المناسب منها، لافتًا إلى أن التطور والتجديد أمران مهمان لمواصلة المهرجان العطاء.