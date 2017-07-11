المعجل: مهرجان التسوق سيواصل نجاحاته والرياض تعيش حراكًا مبشرًا

المواطن - اتحاد الصحافة السياحي - الرياض

قال محمد المعجل، نائب رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض نائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق والترفيه، بأن المهرجان في أسبوعه الأول كان ناجحًا من كافة الأوجه، مشيرًا إلى أن حماس الجهات المشاركة والحضور الكبير كانا وراء هذا النجاح، منوهًا إلى الاستفادة من دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الذي دائمًا ما يشدد على ضرورة التطوير، وتحقيق أكبر قدر ممكن من تطلعات الناس من مثل هذه المهرجانات التي يرتبط نجاحاتها بقدر اهتمام وتفاعل الناس مع مختلف مناشطها.

وأشار إلى أن الغرفة اتخذت كافة الخطوات الفنية والإدارية والتنظيمية لدعم هذا النجاح، وأنها تسخر جميع إمكاناتها من أجل مواصلة نجاحه وبيان دوره المأمول في الترويج السياحي والتنشيط الاقتصادي.