المملكة على موعد مع خسوف جزئي للقمر في 7 أغسطس المقبل

المواطن ـ الرياض:

تشهد سماء شبه الجزيرة العربية، ومناطق وسط آسيا والمحيط الهندي، وأجزاء من أوروبا وأفريقيا، في السابع من آب/أغسطس المقبل، خسوفاً جزئياً للقمر بنسبة 24.6%، إذ يدخل القمر في مرحلة شبه الظل الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، ثم يأخذ ظل الأرض بتعتيم جزء من القمر ابتداء من الساعة 21:23.

ويصل الخسوف الجزئي، أقصاه بنسبة 24.6% في الساعة 22:21، ثم يبدأ بالانحسار إلى الساعة 23:18، حيث ينجلي الخسوف الجزئي، فيما يخرج القمر من منطقة شبه الظل الساعة 00:51 بعد منتصف الليل.

ويتبع الخسوف القمري، كسوف كلي للشمس يوم 21 آب/أغسطس المقبل، يشاهد في الولايات المتحدة الأميركية فيما لن يكون ظاهرًا في الشرق الأوسط أو الجزيرة العربية.