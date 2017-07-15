“المواطن حول العالم”.. صورة مغادرة وافد الهلال الجديد مطار مكسيكو سيتي

المواطن ـ محمد سلام

“المواطن حول العالم” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد ومتابعة أهم ما تكتبه الصحف والمواقع العالمية حول اللاعبين والمدربين الأجنبيين المتواجدين في كرة القدم السعودية.

واليوم سيكون حديثنا عن المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس، والذي أنهت إدارة نادي الهلال التعاقد معه لمدة عامين، قادمًا من فريق بوماس أونام المكسيكي.

الصحف والمواقع الأرجنتينية والمكسيكية أوردت قبل ساعات مغادرة اللاعب بريتوس لمطار مدينة مكسيكو سيتي، حيث يتجه في رحلة طويلة إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، ثم إلى السعودية، ليقوم بالفحوصات الطبية قبل إكمال إجراءات انضمامه إلى البيت الهلالي.

ونشرت صورًا لتواجد بريتوس في مطار مكسيكو سيتي، وذكرت أنه سيبدأ رحلة جديدة في مسيرته الكروية، وذلك برفقة نادي الهلال، حامل لقب الدوري السعودي، وأحد أكثر الفرق شعبية في منطقة الخليج العربي.

هذا ويبلغ بريتوس من العمر 28 عامًا، طوله 1.71 سم، بدأ مسيرته الكروية عام 2007 مع فريق أتيناس الأوروغوياني، ولعب للعديد من الأندية في بلاده، وسبق له تمثيل منتخب الأوروغواي تحت 22 سنة، وفي موسم 2012 انتقل إلى ليون المكسيكي، ثم في نهاية موسم 2013- 2014 انتقل إلى بوماس أونام.

المهاجم الأوروغوياني هو هداف فريقه في الموسم الماضي برصيد 11 هدفًا، وهو أكثر ثاني صانع للأهداف برصيد 3 أهداف، ولعب في الموسم 32 مباراة وحصل على 6 بطاقات صفراء، ولعب ماتياس بريتوس 240 مباراة مع جميع الأندية التي لعب بها، سجل 64 هدفًا، وصنع 29 هدفًا، وتحصل على 43 بطاقة صفراء، وعلى بطاقة حمراء واحدة.

وكان أكثر موسم سجّل فيه ماتياس بريتوس أهدافًا في مسيرته الكروية في موسم 2012/ 2013 حينما لعب 41 مباراة سجل فيها 16 هدفًا وصنع 8 أهداف.