النخيل تموت عطشًا بجدة وتشوه دائرة الجمال!

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تسبب الإهمال وغياب الاهتمام بعدد من شجرات النخيل، والتي طالتها أيادي العبث والحوادث المرورية في خروجها من دائرة تجميل الشوارع لتشوه المشهد العام.

وحوّل الإهمال شجيرات النخيل في الطريق المؤدي إلى شرق جدة “حي مريخ”، إلى ما يشبه الغابات التي تتشابك فيها أوراق تلك الأشجار بطريقة لا تدل على أي اهتمام أو عناية أو تهذيب.

ويبدو من المشهد أن الأشجار لم يتم تغييرها أو قصها منذ سنوات، لتشوه المارة بصريًّا.

“المواطن” تتساءل عن دور أمانة محافظة جدة في متابعة صيانة هذه الأشجار الموضوعة لتزيين الطريق!