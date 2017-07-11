الهالك زاهر البصري.. أطلق النار على مركز شرطة تاروت وتستر على إرهابيين فنال جزاءه

المواطن - واس

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا في أربعة من الجناة بالمنطقة الشرقية، وكان الأول زاهر البصري المتهم بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت.

وأطلق البصري النار وعلى الدوريات الأمنية عدة مرات، كما نفّذ المراقبة والتأمين في عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، والمشاركة أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف.

وشارك أيضًا في حرق الإطارات في الطرق العامة لإعاقة الجهات الأمنية ومنعها من القيام بمهامها، والتستر على قيام أحد الإرهابيين بتدريب آخرين على استخدام الأسلحة، ورميه قنابل المولوتوف رفقة مجموعة من الإرهابيين على رجال الأمن أكثر من مرة بقصد التأثير على سلامتهم والإخلال بأمن المملكة.