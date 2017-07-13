الهلال الأحمر تعتمد بناء عدد من المراكز الإسعافية بمختلف المناطق

المواطن - عبدالله النخالي

اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم مشروع إنشاء (26) مركزاً إسعافياً موزعة على عدد من مناطق المملكة ذات الاحتياج المستمر حسب معايير الهيئة، حيث تمت مراعاة احتياجات ومتطلبات مستخدمي المبنى بأحدث المواصفات الهندسية.

وتم التوقيع مع عددٍ من المؤسسات الوطنية المتخصصة في بناء وإنشاء تلك المراكز الإسعافية.

وتشمل هذه المباني مباني جديدة لافتتاح مراكز معتمدة، ومباني بديلة عن مبانٍ متهالكة أو مبانٍ مؤقتة، وكذلك مباني بديلة عن مبانٍ مستأجرة.

وتأتي هذه الخطوة كنقلة نوعية لجهاز الهيئة في مجال التوسع الأفقي للعمل الإنساني الإسعافي كأحد منتجات الهيئة الإنسانية وتهيئة بيئة العمل المناسبة لفرق العمل الإسعافية، وهو ما يأتي متوافقاً مع ما تحظى به الهيئة من عنايةٍ كريمةٍ من القيادة الحكيمة والتعاون الإيجابي من وزارة المالية، والجهات ذات العلاقة؛ ومتوازناً مع حاجة المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية التي تشهد نمواً سريعاً في مختلف مجالات التنمية، والهيئة حريصة على تحقيق خطة إحلال المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة التي تتجاوز نسبتها 55% من إجمالي مراكز الهيئة، كما تهدف الهيئة للتوسع المدروس في ضوء الإمكانات المالية المتاحة لتلبية احتياجات المناطق من المراكز الإسعافية سواء على الطرق السريعة أو داخل المراكز الحضرية.