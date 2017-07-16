الهلال يقترب من التجديد لهذا النجم

المواطن- الرياض

كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الهلال وصلت إلى اتفاق أخير مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عبدالله عطيف لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل في إطار تجديد عقود العناصر المهمة بحسب تقييم المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ووضحت المصادر أن العرض ينص على تجديد حتى حتى 2021 .

وكان عطيف قد رفض مناقشة أي عروض تصل الى وكيله وأن الأولوية ستكون للهلال الذي وضعه الموسم خارج الحسابات الأساسية في عهد المدرب المقال جوستافو ماتوساس الذي أوصى ماتوساس باعارته إلى أحد الأندية وهو الامر الذي دفع التعاون إلى تقديم عرض للاعب إلا ان إدارة الهلال رفضت وقررت الإبقاء عليه واصبح ركيزة أساسية في تشكيلة دياز وحصد معه كأس الملك و»دوري جميل»، في موسم يعتبر فيه عطيف واحدا من افضل اللاعبين السعوديين.