بالتفاصيل.. 3 مراحل لتنفيذ طريق الملك عبدالعزيز “الموازي”

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على آخر تطورات العمل في مشروع طريق الملك عبدالعزيز “الموازي” الجاري تنفيذه بالعاصمة المقدسة.

وأكد الأمير عبدالله بن بندر أهمية تنفيذ توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بضرورة التقيد بالبرنامج الزمني للمشروع وأن تتوحد جهود الجهات ذات العلاقة لإنجاز المشروع، على أن تتولى هيئة تطوير المنطقة تذليل كافة العقبات بما يكفل سير العمل بنجاح.

وبحسب العرض فإن العمل في المشروع الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، يسير وفق الجدول الزمني المحدد له، إذ بدأت أعمال الحفر الصخري لمحطات وأنفاق المترو، كما تم البدء أيضًا في أعمال التطوير والتنفيذ لمشروع طريق الملك عبدالعزيز، حيث تم التعاقد مع عدة شركات لتصميم، وتنفيذ ممر المشاة الرئيس بعرض 60 مترًا وطريقي السيارات الشمالي والجنوبي، إضافة لجسور أعلى منسوب الدائري الأول، والثاني، والثالث، وشارع عبدالله عريف، وشارع المنصور.

وأبان العرض أن الشركات بدأت أيضًا في الحفر الصخري مواقف للسيارات تحت منسوب ممر المشاة، ومواقف حافلات النقل العام، ونفق المترو بطول 7.2 كيلومتر، إضافة إلى ثلاث محطات للمترو، وساحة مسجد الملك عبدالله ومواقف السيارات تحت المسجد وشبكات الخدمات.

ويخترق مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي لشارع أم القرى خمسة أحياء عشوائية؛ هي: الرصيفة، والطندباوي، والزهارين، والهنداوية، وجبل غراب، وتمت لأجل تنفيذه إزالة 3626 عقارًا.

ويسهم طريق الملك عبدالعزيز الموازي في تفتيت البؤر العشوائية في المناطق التي سيخترقها، وفي مقدمتها حي الزهارين والمنصور وجبل غراب ودحلة الرشيد، وسيوفر الطريق العديد من الفنادق والممرات والمصليات على درجة عالية من الجودة والتصميم الجديد، ويجري تنفيذ الطريق على ثلاث مراحل، الأولى تشمل ثلاث مراحل فرعية تتمثل في المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 176 ألف متر مربع، كما تتضمّن هذه المرحلة منطقة حي الزهارين الواقعة غرب شارع عبدالله عريف حتى الطريق الدائري الثالث، بمساحة إجمالية تقدر بـ289 ألف متر مربع، فضلًا عن منطقة مسجد الملك عبدالله، بمساحة إجمالية تقدر بـ130 ألف متر مربع.

وتتمثل المرحلة الثانية في تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع، بمساحة إجمالية تقدر بـ226 ألف متر مربع، وفي المرحلة الثالثة يتم استكمال نزع بقية العقارات في المشروع من مسجد الملك عبدالله حتى شارع جرهم شرقًا، ومن مسجد الملك عبدالله حتى شارع عبدالله عريف غربًا.