بالصورة.. بونوتشي يودع لاعبي وجماهير يوفنتوس ويتجاهل أليجري

المواطن ـ وكالات



اختار المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي طريقة جديدة لوداع زملائه في فريقه السابق يوفنتوس، بعدما قرر الانتقال إلى الغريم ميلان خلال فترة السوق الصيفية لموسم (2017-2018).

دفع بونوتشي حق إعلان على صفحة كاملة في صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” ذات الشعبية الكبيرة في إيطاليا بين الوسط الرياضي، وكتب فيها رسالة إلى لاعبي وجماهير يوفنتوس، ولم يشر بكلمة إلى مدربه ماسميليانو أليجري، تأكيدا على وجود خلافات بينهما.

كتب بونوتشي في رسالته الوداعية: خلال 7 سنوات حققنا الانتصارات، وحولنا الأحلام إلى حقيقة، 6 بطولات دوري، كانت نتيجة القتال في الملعب، وللأسف لم نفز بدوري أبطال أوروبا، لكن في النهاية يظل الشعور بالفخر لأنني انتميت إلى تلك العائلة الرائعة.

وأضاف: لعبت بكل قوة حتى المباراة الأخيرة، تعلمت الكثير، وأرى أن قصتي كانت ناجحة وتلقيت كل الاحترام من الجميع، لا يمكن نسيان ما مررت به مع النادي والكابتن والجماهير، شكرا لكم.

وأعلنت وسائل الإعلام عن انتقال بونوتشي من يوفنتوس لميلان مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني أخريين متغيرات، في صفقة فاجأت جماهير الكرة الإيطالية.

وبحسب إذاعة مونت كارلو، فإن السبب وراء رحيل الدولي الإيطالي يعود إلى ما حدث في نهائي التشامبيونزليج الذي فاز به الريال على اليوفي 4-1.

وأشارت الإذاعة إلى أن مشادة قوية وقعت خلال الاستراحة بين بونوتشي وزميله أندريا بارزالي في غرفة تغيير الملابس، الأمر الذي استدعى تدخل المدير الفني لليوفي، ماسيميليانو أليجري لتهدئة الأوضاع، لكن المشاجرة انتهت بتوجيه بونوتشي صفعة للمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي كان يحاول الفصل بينهما.