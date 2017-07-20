بالصور.. أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين بالرياض

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، جموع المعزين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وذلك بقصر الفقيد في الرياض.

وعبّر الجميع عن بالغ عزائهم ومواساتهم في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما أبدوه من مشاعر صادقة، داعين الله أن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.