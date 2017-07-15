بالصور.. أناشيد وطنية وفرق استعراضية تُحيي مسرح حصن المنسك بأبها

المواطن - رائد القرفي - أبها

قدمت مجموعة أكشنها الترفيهية والمسرحية، ومجموعة فراشات أكشنها الإنشادية بقيادة حمد اليامي، وذلك بالتعاون مع إدارة مهرجان حصن المنسك باقةً من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل من مرتادي المهرجان.

وقدم المنشد منصور القرني مجموعةً من الأناشيد والشيلات التي حظيت بتفاعل الجمهور، متغنياً بالوطن وأمجاده بمشاركة الأطفال والأسر ممن التفوا حول المسرح.

كما قدمت فراشات أكشنها الإنشادية لوحات استعراضية هادفة ومنوعة، حظيت بتفاعل كبير من مرتادي مهرجان حصن المنسك بالإضافة للمسابقات الترفيهية والألعاب.

وأوضح مشرف المسرح وقائد مجموعة أكشنها ” حمد اليامي” أنه سيقدم على مسرح المهرجان عروض المهرجين ومسابقات رياضية وثقافية وعروض أكل الثعابين وأكل النار والزجاج وعروض ألعاب الخفة والخدع البصرية.

كما وعد الجمهور بالتنوع وتقديم المميز خلال الأيام المقبلة، ووجه دعوة لزوار عاصمة السياحة العربية “أبها” للحضور والاستمتاع بما تقدمه المجموعة من فعاليات مختلفة وأفكار متجددة، مؤكداً اهتمامه وحرصه على إرضاء ذائقة الحضور ليجمع بين المتعة والترفيه والفائدة.

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