بالصور.. أول ظهور لـ “اللمبي” في السعودية بمسرحية “صبح صبح”

المواطن - الرياض

تجري الاستعدادات حالياً لتنظيم عروض مسرحية كبيرة في المملكة في إطار الجهود المبذولة من هيئة الترفيه بدعم العديد من الفعاليات الترفيهية للترفيه عن المواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة، حيث تنطلق الأربعاء القادم 19 يوليو أول عروض المسرحية المصرية “صبح صبح” في أربع مناطق سعودية هي الرياض وجدة والدمام وأبها.

وأكد الإعلامي السعودي محمد شامان العنزي مقدم المسرحية أنه سيتم تقديم 13 عرضاً لمسرحية “صبح صبح” في أربع مناطق في المملكة تبدأ من منطقة الرياض يوم الأربعاء 19 يوليو بأربعة عروض وذلك في مركز الملك فهد الثقافي، ومن ثم أربعة عروض في مدينة جدة بمعارض الحارثي وعرضان في أبها في مسرح المفتاحة و3 عروض في الدمام في معارض الظهران الدولية والتي سيكون توقيتها من الساعة التاسعة مساءً شاملة (العائلات/ والرجال) وسيكون عدد المقاعد 3500 مقعد.

وأوضح العنزي أن التذاكر مقسمة على أربع فئات هي: الماسية، والذهبية، والفضية، والبرونزية، وتبدأ الأسعار من ١٥٠ ريالاً سعوديًا إلى ٣٥٠ ريالاً، مضيفاً أن المسرحية من بطولة محمد سعد الشهير باللمبي وتعد المسرحية الأولى له في السعودية، ويشاركه في العرض كل من الفنان حسن حسني، أما مخرج المسرحية الدكتور أشرف زكي، وهذه المسرحية من إنتاج إبراهيم الخليفة.

ونوه العنزي بدعم هيئة الترفيه قائلاً: يعد دعم هيئة الترفيه لنا غير مستغرب من خلال توفير التسهيلات والخدمات والجميع لامس نجاحات الهيئة من خلال الفعاليات الفنية الترفيهية التي شهدتها المملكة في الفترة الماضية.