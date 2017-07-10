بالصور.. اشتعال 9 بركسات عمال في طريق مكة – جدة السريع

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

باشر الدفاع المدني في مكة المكرمة، في تمام الساعة 16 و19 دقيقة، اليوم الاثنين، بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في مجموعة بركسات بطريق مكة – جدة السريع.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في عدد 9 بركسات تُستخدم كسكن للعمال تابع لإحدى شركات المقاولات، تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب لبقية البركسات، والمقدر عددها بـ22 بركسًا، دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.