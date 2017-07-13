بالصور.. الجموع الغفيرة تشيع جثمان الشهيد “الوذيناني” في سديرة

المواطن - فيصل الزيادي - الطائف

شيعت جموع غفيرة، عصر أمس الأربعاء، جثمان الشهيد بإذن الله ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي، والذي استشهد مدافعًا عن وطنه بالحد الجنوبي بعد أن أدوا عليه صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في جامع السديرة الكبير، فيما تم دفنه بمقبرة سديرة الشرقية.

وشارك في تشييع جثمان شهيد الوطن عددٌ من أفراد وضباط القوات المسلحة، إضافة إلى رئيس مركز سديرة بندر بن رشيد الزلامي، والرائد نائف القثامي مدير مخفر شرطة السديرة، وبحضور ناصر بن جفين شيخ قبيلة الوذانين من عتيبة.

وكان جثمان شهيد الوطن “الوذيناني” قد وصل بعد ظهر الأربعاء إلى مطار القاعدة الجوية بالطائف من الحد الجنوبي، وكان في استقباله شيخ الوذانين ناصر بن جفين وعدد من أفراد وضباط القوات المسلحة وذوو الشهيد.

يُذكر أن للشهيد ولدين، هما: فهد وعوض.