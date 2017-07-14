بالصور.. انتشال عشريني سقط من ارتفاع 90 مترًا بمنتزه السودة في أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - سعيد مشهور - عسير

انتشلت فرق الدفاع المدني مواطنًا في العقد الثاني من العمر سقط في منحدر صخري على ارتفاع 90 مترًا في منتزه السودة في أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه عند الساعة 16:01 من مساء اليوم الجمعة، باشر مدني أبها بلاغًا عن انزلاق وسقوط شاب سعودي في العقد الثاني من العمر من منحدر صخري وعر جدًّا بإحدى المناطق التي تطل على إصدار تهامة بمنتزه السودة السياحي من الجهة المجاورة لمحطة عربات (التلفريك) أثناء التنزه والنزول عبر المنحدر للأسفل مع بعض رفاقه وتعرضه لإصابات.

وأضاف أن فرق الإنقاذ قامت باستخراجه من منطقة السقوط الصخرية الوعرة من مسافة تقدر بـ٩٠ مترًا ورفعه للأعلى بواسطة الحبال والنقالة إلى موقع تمركز الآليات، ومن ثم نقله للمستشفى بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر.

وشدد العاصمي على أهمية الحيطة والحذر عند ارتياد المرتفعات الجبلية والصخرية والابتعاد عن المواقع التي تشكل خطورة الانزلاق أو السقوط من علو وما تتطلبه من لياقة وجهد بدني عالٍ، وإشعار الأسرة والأصدقاء بوجهة الشخص أو المكان الذي سيقصده؛ حتى يكون على تواصل معهم.