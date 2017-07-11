بالصور.. توزيع مظلات شمسية على 80 عاملاً ميدانياً في شقراء

المواطن - شقراء

وزّع مكتب العمل بمحافظة شقراء المظلات الشمسية على أكثر من 80 عاملاً من عمال النظافة والعمال الميدانيين في شوارع وميادين المحافظة لحمايتهم من أشعة الشمس وحرارة الجو التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، وذلك ضمن البرامج والمبادرات الإنسانية للمكتب وحرصاً منه على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.

وقال أحمد الثاقب مدير المكتب: إننا حرصنا في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة ارتفاعاً شديدًا في درجة الحرارة على تقديم شيء نسعد به العمالة الوافدة وخصوصًا التي تنفذ أعمالاً ميدانية فوجدنا أن أفضل ما نقدمه لهم هو المظلات الشمسية والتي يمكن الاستفادة منها لفترة طويلة.

وأشار الثاقب إلى أن الفرق التفتيشية بمكتب عمل محافظة شقراء نفذت حملات مفاجئة على جميع المباني تحت الإنشاء لمتابعة التزام أصحابها بالقرار الوزاري رقم3337 الصادر بتاريخ 15 رجب 1435هـ الذي ينص في مضمونه على أنه ” لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 3:00 عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي”، مؤكداً أنها لم ترصد أي مخالفة في هذا الشأن لالتزام أصحاب العمل بتنفيذ القرار .