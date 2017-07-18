بالصور.. حضور كثيف وفعاليات متنوعة بأول أيام خيمة أبها الدعوية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

شهدت خيمة أبها السياحية الدعوية التاسعة حضوراً كثيفاً في أول يوم من أيامها، وقد اشتملت الخيمة على برامج وفعاليات مختلفة تضم جميع أفراد الأسرة.

في خيمة الفعاليات الرئيسية للرجال افتتحت الخيمة بكلمة للدكتور عبدالله أبو عشي رئيس مجلس الإدارة بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد التي رحب فيها بالحضور، وذكر بعضاً من أعمال المكتب التي تخدم المجتمع ومنها خيمة أبها، ثم جاءت عقبها محاضرة لمعالي الدكتور عبد الله التركي عضو هيئة كبار العلماء بعنوان الشباب والمستقبل، وقد تحدث فيها عن همة الشباب وطموحهم وأنهم لبنة المجتمع، ثم تلتها جلسة أدبية بعنوان آفاق أدبية للدكتور عبد الرحمن العشماوي، وقد أمتع الحضور بأبيات جميلة.

عقب ذلك كان الجمهور مع برنامج السمر مع النجمين عيد الدوسري وعبد الله السلمي، أما في جانب برامج البيت التراثي فكانت هناك استضافة مميزة للشاعر محمد بهران والمنشد سلمان المتحمي.

وفي خيمة الطفل جيل الهمة فقد قدمت برامج ممتعة وشيقة ومفيدة، أما في الجانب النسائي فقد بدأت برامج الخيمة الرئيسية للنساء بمحاضرة للأستاذة ثريا السيف بعنوان حراسة العقيدة، تلى ذلك أوبريت وطني على المسرح.

عقب ذلك بدأت أمسية شعرية للشاعرة نوال العشماوي، أما في خيمة الصحة (التاج) للنساء فقد تم تقديم مهارة إسعافية في 20 دقيقة ، وقد تكلل اليوم الأول بالنجاح وحضور كبير ولله الحمد.