بالصور.. خالد الفيصل وأبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في جدة

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بقصر الشاطئ بجدة اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، والشيخ طلال بن محمد آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني بمملكة البحرين.

كما استقبل سموه وأصحاب السمو أبناء الفقيد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين، والعميد الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب بمملكة البحرين، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالمملكة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لأصحاب السمو الملكي الأمراء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية.