بالصور.. صحف روسية تؤكد اقتراب ماوريسيو من الأهلي ووكيل أعماله يوضح!

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت صحف ومواقع روسية، اليوم الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط البرازيلي ماوريسيو جونيور اقترب كثيرًا من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي؛ وذلك بعد موافقة نادي زينيت الروسي على بيع ما تبقى من عقد اللاعب.

وأضافت بحسب موقع “Sportsdaily” وموقع “bob soccer” أن نادي زينيت الروسي وافق على بيع عقد اللاعب البرازيلي ماوريسيو للنادي الأهلي، وأن الإعلام الرسمي عن الصفقة سيتم في الساعات المقبلة.

من جانبه، كشف وكيل أعمال ماوريسيو عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن الأمور تسير بشكل جيد لانتقال موكله إلى النادي الأهلي السعودي، وأن اللاعب بنسبة كبيرة لن يبقى في صفوف زينيت.

هذا ويبلغ ماوريسيو من العمر 27 عامًا، ولعب في الموسم الماضي برفقة فريقه 27 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفًا، وقطع الكرة 32 مرة، والتحم بنجاح 44 مرة، وبلغت نسبة دقة تمريراته 85%.